Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

27.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:26
Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0331010,50
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0497910,50
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0445090,49
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0678470,41
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0478540,41
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0229700,32
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0742650,24
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0137790,23
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0940700,23
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1384040,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Yaşar Güler Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Yaşar Jason Statham Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Mesut Özil Serdar Aziz Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Rusya Antalya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:34:59. #1.15#
title