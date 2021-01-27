Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları
27.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:26
Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033101
|0,50
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049791
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044509
|0,49
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067847
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047854
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022970
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074265
|0,24
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013779
|0,23
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,094070
|0,23
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138404
|0,23
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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