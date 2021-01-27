Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 0,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.