Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

03.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:03
Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,24 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,24 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0511971,36
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0496651,29
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0452751,24
ZEM Altın Katılım EYF0,0492761,13
VEM Altın Katılım EYF0,0513481,11
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0476091,11
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0529481,03
HEM Altın Katılım EYF0,0301610,96
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0479430,74
NN Hay. Em. Altın EYF0,0297700,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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