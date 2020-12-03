Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,24 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.