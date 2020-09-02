Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları
Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,52 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
02.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,52 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056245
|1,64
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030562
|1,52
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049102
|1,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050781
|1,51
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054077
|1,51
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049236
|1,51
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015475
|1,51
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,048134
|1,51
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,046139
|1,50
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048507
|1,50
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Kaynak: AA