HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,52 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları
02.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:02

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,52 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056245 1,64
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030562 1,52
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049102 1,52
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050781 1,51
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054077 1,51
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049236 1,51
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015475 1,51
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048134 1,51
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046139 1,50
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048507 1,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mansur Yavaş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Fatma Girik Metin Özülkü Didem Soydan Demet Akalın
Spor Falcao Fatih Terim Eddie Newton Nihat Özdemir Mauricio Lemos
Daha Fazla Düğün Doğum Samsun Hakaret
Şu an buradasınız: Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 15:34:46. #1.14#
title