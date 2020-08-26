Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,50 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,50 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,090016 0,82 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037495 0,71 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047920 0,50 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014361 0,50 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,129338 0,49 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,047605 0,49 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059703 0,47 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,089902 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,091848 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,098558 0,43 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA