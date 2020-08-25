Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,01 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,16 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,01 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,16 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043258 3,01 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037231 2,74 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112344 2,16 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029819 2,11 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047914 2,11 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047341 2,11 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049571 2,11 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044944 2,10 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052802 2,10 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015115 2,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA