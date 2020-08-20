Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları
Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,55 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,05 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
20.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:48
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,55 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,05 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056639
|3,55
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,077902
|3,05
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077926
|3,05
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029724
|3,02
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,108509
|3,01
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,126076
|3,00
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,065884
|3,00
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,124556
|3,00
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,141118
|3,00
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,061172
|2,97
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Kaynak: AA