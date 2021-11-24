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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031001-4,90NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,300792-3,81Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031001-4,90
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,300792-3,81
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,838861-2,26
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,231795-1,90
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,558783-1,76
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,889099-3,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,113062-3,10
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057074-3,04
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,985115-3,00
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,001070-1,04
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,139806-0,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,009867-1,58
Aura Portföy Değ. Fon0,849298-1,57
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,034651-0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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