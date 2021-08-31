Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF796,569835-0,43Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 796,569835 -0,43 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,013420 -0,34 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,148186 -0,07 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060319 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,112666 -0,52 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048716 -0,42 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,064570 -0,26 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,247656 -0,26 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,964731 -0,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,32'den işlem görüyor