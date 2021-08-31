Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF796,569835-0,43Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF796,569835-0,43
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,013420-0,34
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,148186-0,07
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,060319-0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,112666-0,52
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048716-0,42
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,064570-0,26
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,247656-0,26
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,964731-0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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