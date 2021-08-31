Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF796,569835-0,43Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|796,569835
|-0,43
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,013420
|-0,34
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,148186
|-0,07
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060319
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,112666
|-0,52
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048716
|-0,42
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,064570
|-0,26
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,247656
|-0,26
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,964731
|-0,18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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