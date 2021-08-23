Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF811,175575-0,38Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF811,175575-0,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014983-2,68
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,005652-0,96
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042114-0,73
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,836173-0,67
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,001447-0,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,950284-0,76
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,833904-0,51
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,185838-0,48
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,148234-0,44
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,044422-0,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,617626-1,47
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,065158-0,68
Garanti Portföy Agresif Değ. Fon0,040061-0,48
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048081-0,36
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,726507-0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,958322-0,29
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,665507-0,29
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,234114-0,28
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,864031-0,26
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,995882-0,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,655268-1,61
QNB Finans Portföy Altın BYF42,805057-0,40
Inveo Portföy Altın Fon1,017842-0,31
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,067938-0,31
Fiba Portföy Altın Fonu0,039947-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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