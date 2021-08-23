Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF811,175575-0,38Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|811,175575
|-0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014983
|-2,68
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,005652
|-0,96
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042114
|-0,73
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,836173
|-0,67
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,001447
|-0,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,950284
|-0,76
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,833904
|-0,51
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,185838
|-0,48
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|18,148234
|-0,44
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044422
|-0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,617626
|-1,47
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,065158
|-0,68
|Garanti Portföy Agresif Değ. Fon
|0,040061
|-0,48
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048081
|-0,36
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,726507
|-0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,958322
|-0,29
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,665507
|-0,29
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,234114
|-0,28
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,864031
|-0,26
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,995882
|-0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,655268
|-1,61
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,805057
|-0,40
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,017842
|-0,31
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067938
|-0,31
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039947
|-0,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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