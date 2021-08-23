Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF811,175575-0,38Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 811,175575 -0,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014983 -2,68 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,005652 -0,96 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042114 -0,73 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,836173 -0,67 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,001447 -0,60 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,950284 -0,76 İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,833904 -0,51 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,185838 -0,48 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 18,148234 -0,44 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044422 -0,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,617626 -1,47 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,065158 -0,68 Garanti Portföy Agresif Değ. Fon 0,040061 -0,48 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048081 -0,36 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,726507 -0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,958322 -0,29 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,665507 -0,29 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,234114 -0,28 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,864031 -0,26 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,995882 -0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,655268 -1,61 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,805057 -0,40 Inveo Portföy Altın Fon 1,017842 -0,31 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067938 -0,31 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039947 -0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara