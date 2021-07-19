Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,051776
|-1,14
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069762
|-1,08
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,449495
|-1,01
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,833001
|-1,01
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,108573
|-0,93
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,046671
|-2,91
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,115611
|-2,75
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,134557
|-2,65
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,078914
|-2,63
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,924457
|-2,50
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,099589
|-2,79
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,103272
|-2,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|170,820591
|-2,25
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,138996
|-2,15
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,068569
|-1,69
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,001217
|-3,66
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,908489
|-2,86
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,123959
|-2,71
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,000485
|-2,54
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|0,997151
|-2,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,669595
|-1,14
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,999554
|-1,01
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,259115
|-1,01
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,350418
|-1,01
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,011162
|-0,99
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|45,646500
|-2,49
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,699054
|-1,38
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,650908
|-1,38
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,069449
|-1,07
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,123748
|-1,05
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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