Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,051776 -1,14 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069762 -1,08 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,449495 -1,01 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,833001 -1,01 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,108573 -0,93 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,046671 -2,91 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,115611 -2,75 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,134557 -2,65 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,078914 -2,63 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,924457 -2,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,099589 -2,79 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,103272 -2,36 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 170,820591 -2,25 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,138996 -2,15 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,068569 -1,69 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,001217 -3,66 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,908489 -2,86 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,123959 -2,71 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,000485 -2,54 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,997151 -2,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,669595 -1,14 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,999554 -1,01 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,259115 -1,01 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,350418 -1,01 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,011162 -0,99 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 45,646500 -2,49 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,699054 -1,38 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,650908 -1,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,069449 -1,07 HSBC Portföy Altın Fonu 4,123748 -1,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu