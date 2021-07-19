Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,051776-1,14
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069762-1,08
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,449495-1,01
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,833001-1,01
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,108573-0,93
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,046671-2,91
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,115611-2,75
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,134557-2,65
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,078914-2,63
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,924457-2,50
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,099589-2,79
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,103272-2,36
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu170,820591-2,25
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,138996-2,15
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,068569-1,69
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,001217-3,66
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,908489-2,86
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,123959-2,71
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,000485-2,54
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,997151-2,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,669595-1,14
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,999554-1,01
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,259115-1,01
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,350418-1,01
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,011162-0,99
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF45,646500-2,49
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,699054-1,38
QNB Finans Portföy Altın BYF43,650908-1,38
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,069449-1,07
HSBC Portföy Altın Fonu4,123748-1,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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