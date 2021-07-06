Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF826,840856-0,28HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555363-0,23QNB Finans Portföy Euro. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 826,840856 -0,28 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555363 -0,23 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,104222 -0,17 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,259236 -0,16 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230413 -0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104817 -0,12 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051193 -0,12 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048401 -0,10 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,076502 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,106830 -0,33 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,111890 -0,30 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 177,824668 -0,18 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,143764 -0,17 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,060512 -0,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,030358 -0,22 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,126977 -0,16 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,975309 -0,13 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,032030 -0,13 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,120006 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033876 -0,20 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,996910 -0,17 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,254647 -0,17 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,009826 -0,16 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,065562 -0,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,059374 -0,17 TEB Portföy Altın Fonu 0,116092 -0,17 Garanti Portföy Altın Fonu 0,136511 -0,17 İş Portföy Altın Fonu 0,053332 -0,17 Ak Portföy Altın Fonu 0,109727 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara