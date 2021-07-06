Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF826,840856-0,28HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555363-0,23QNB Finans Portföy Euro. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF826,840856-0,28
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555363-0,23
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,104222-0,17
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,259236-0,16
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230413-0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,104817-0,12
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,051193-0,12
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,048401-0,10
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,076502-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,106830-0,33
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,111890-0,30
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu177,824668-0,18
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,143764-0,17
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,060512-0,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,030358-0,22
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,126977-0,16
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,975309-0,13
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,032030-0,13
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,120006-0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,033876-0,20
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,996910-0,17
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,254647-0,17
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,009826-0,16
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,065562-0,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,059374-0,17
TEB Portföy Altın Fonu0,116092-0,17
Garanti Portföy Altın Fonu0,136511-0,17
İş Portföy Altın Fonu0,053332-0,17
Ak Portföy Altın Fonu0,109727-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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