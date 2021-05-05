Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029163-0,13Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029163-0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,254377-3,45
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,042639-1,93
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,115885-0,73
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,147167-0,47
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,343170-0,41
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,097259-6,24
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu156,505364-1,73
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,096851-1,59
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,017679-1,25
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,067279-1,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,878415-2,55
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,083254-1,83
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,983073-1,45
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,014800-1,45
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,071131-1,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,718164-0,15
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,724399-0,10
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,500544-0,07
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu1,049198-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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