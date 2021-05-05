Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029163-0,13Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,029163 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,254377 -3,45 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,042639 -1,93 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,115885 -0,73 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,147167 -0,47 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,343170 -0,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,097259 -6,24 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 156,505364 -1,73 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,096851 -1,59 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,017679 -1,25 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,067279 -1,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,878415 -2,55 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,083254 -1,83 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,983073 -1,45 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,014800 -1,45 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,071131 -1,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,718164 -0,15 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,724399 -0,10 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,500544 -0,07 QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 1,049198 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı ABD'de yine polis şiddeti! Asyalı kadını çekiçle darbetti İran'ın propaganda videosunda 'ABD Kongre Binası' havaya uçuruldu