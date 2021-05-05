Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029163-0,13Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,029163
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,254377
|-3,45
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,042639
|-1,93
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,115885
|-0,73
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,147167
|-0,47
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,343170
|-0,41
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,097259
|-6,24
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|156,505364
|-1,73
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,096851
|-1,59
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,017679
|-1,25
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,067279
|-1,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,878415
|-2,55
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,083254
|-1,83
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|0,983073
|-1,45
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,014800
|-1,45
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,071131
|-1,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,718164
|-0,15
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,724399
|-0,10
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,500544
|-0,07
|QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
|1,049198
|-0,03
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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