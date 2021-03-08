Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

08.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:44
Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,45 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,54 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,45 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,54 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,563026-3,45
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,988769-2,91
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,944971-2,54
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,040161-1,47
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,649997-1,42
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,339299-1,23
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,140305-1,17
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,981357-1,02
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,587633-0,93
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu0,996891-0,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Murat Balcı Rasim Öztekin Hakan Taşıyan Çağlar Ertuğrul
Spor Mesut Özil Mustafa Er Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:46:39. #1.15#
title