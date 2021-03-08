Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları
08.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:44
Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,45 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,54 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,45 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,54 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,563026
|-3,45
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,988769
|-2,91
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,944971
|-2,54
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040161
|-1,47
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,649997
|-1,42
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,339299
|-1,23
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,140305
|-1,17
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,981357
|-1,02
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,587633
|-0,93
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|0,996891
|-0,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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