Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,45 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,54 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.