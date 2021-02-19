Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,45 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,26 ile "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 4,03 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.