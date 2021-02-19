Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları
19.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:45
Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,45 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,26 ile "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 4,03 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,45 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,26 ile "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 4,03 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100956
|-5,45
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|0,980278
|-4,26
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,901376
|-4,03
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,372482
|-2,54
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,791070
|-2,14
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011441
|-2,05
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099722
|-1,86
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,904963
|-1,83
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050745
|-1,80
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053776
|-1,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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