Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

19.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:45
Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,45 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,26 ile "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 4,03 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,45 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,26 ile "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 4,03 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100956-5,45
Global Md Portföy Katılım Fonu0,980278-4,26
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,901376-4,03
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,372482-2,54
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,791070-2,14
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,011441-2,05
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,099722-1,86
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,904963-1,83
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,050745-1,80
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,053776-1,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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