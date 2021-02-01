Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,40 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,84 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,80 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.