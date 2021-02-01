Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

01.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:40
Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,40 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,84 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,80 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,40 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,84 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,80 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,104583-3,40
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,054735-2,84
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,084305-2,80
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,953783-2,59
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,078103-2,51
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,102862-2,49
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu133,989239-2,44
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037103-2,35
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,555782-2,31
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF44,744216-2,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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