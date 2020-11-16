Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

16.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:00
Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,07 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,69 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,54 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,07 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,69 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,54 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,008882-4,07
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,110982-2,69
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,596308-2,54
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,055178-2,50
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,023597-2,40
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028314-2,20
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,110483-2,04
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,030066-2,03
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,182502-2,01
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,947316-1,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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