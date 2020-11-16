Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları
16.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:00
Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,07 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,69 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,54 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,07 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,69 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,54 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008882
|-4,07
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,110982
|-2,69
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,596308
|-2,54
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,055178
|-2,50
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023597
|-2,40
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028314
|-2,20
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,110483
|-2,04
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030066
|-2,03
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,182502
|-2,01
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,947316
|-1,98
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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