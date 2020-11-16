Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,07 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,69 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,54 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.