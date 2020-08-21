Son Dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,59 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu", yüzde 3,58 ile "Deniz Port. Altın Fonu" ve yüzde 3,56 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,59 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu", yüzde 3,58 ile "Deniz Port. Altın Fonu" ve yüzde 3,56 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,858208 -3,59 Deniz Port. Altın Fonu 0,055156 -3,58 TEB Portföy Altın Fonu 0,107692 -3,56 Garanti Portföy Altın Fonu 0,125976 -3,53 Ak Portföy Altın Fonu 0,101690 -3,53 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,170546 -3,53 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037882 -3,51 İş Portföy Altın Fonu 0,049522 -3,51 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064193 -3,50 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,043577 -3,36 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA