Son Dakika | En fazla kaybettiren yatırım fonları Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,98 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,64 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,98 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,64 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 103,966593 -1,98 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,063082 -1,71 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008163 -1,64 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079685 -0,90 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071736 -0,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030880 -0,39 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036364 -0,14 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,902074 -0,09 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588163 -0,08 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,503250 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA