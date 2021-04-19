Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068154 -1,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065105 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051100 -0,54 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019085 -0,39 HEM Hisse Senedi EYF 0,025807 -0,25 ZEM Hisse Senedi EYF 0,026817 -0,25 VEM Hisse Senedi EYF 0,100906 -0,24 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,118747 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,024899 -0,22 VEM Dinamik Değişken EYF 0,071701 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara