Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,068154-1,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065105-0,56
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,051100-0,54
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019085-0,39
HEM Hisse Senedi EYF0,025807-0,25
ZEM Hisse Senedi EYF0,026817-0,25
VEM Hisse Senedi EYF0,100906-0,24
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,118747-0,24
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,024899-0,22
VEM Dinamik Değişken EYF0,071701-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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