BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019340-0,15AvivaSA Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019340
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010038
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,054673
|-1,99
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070028
|-1,62
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,034780
|-1,33
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,079598
|-1,22
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,132108
|-1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027384
|-0,91
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016293
|-0,85
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034487
|-0,83
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031496
|-0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,085596
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028354
|-1,54
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040797
|-1,50
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049337
|-1,20
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070067
|-1,05
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039984
|-0,78
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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