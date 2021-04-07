BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019340-0,15AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019340-0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010038-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,054673-1,99
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,070028-1,62
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,034780-1,33
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,079598-1,22
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,132108-1,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,027384-0,91
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,016293-0,85
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,034487-0,83
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,031496-0,76
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,085596-0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028354-1,54
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040797-1,50
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049337-1,20
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070067-1,05
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,039984-0,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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