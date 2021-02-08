Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları
08.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:38
Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045677
|-1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,056617
|-1,17
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043162
|-1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044459
|-1,16
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026759
|-1,16
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,047523
|-1,16
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040436
|-1,15
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042243
|-1,15
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043161
|-1,15
|VEM Altın Katılım EYF
|0,045919
|-1,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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