Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları

08.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:38
Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,045677-1,19
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,056617-1,17
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,043162-1,17
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,044459-1,16
NN Hay. Em. Altın EYF0,026759-1,16
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,047523-1,16
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,040436-1,15
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,042243-1,15
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,043161-1,15
VEM Altın Katılım EYF0,045919-1,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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