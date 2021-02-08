Son dakika: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.