Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

26.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:56
Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096597-0,25Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,093047-0,24MetLife Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096597-0,25
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,093047-0,24
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,052008-0,24
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,099287-0,22
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,142153-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018452-0,21
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,021949-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,044294-1,48
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,097924-1,24
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,081804-1,16
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,057134-0,77
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,037021-0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,038896-0,65
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,030198-0,55
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,048065-0,52
VEM Dinamik Değişken EYF0,076933-0,52
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,160048-0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029445-0,29
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028019-0,22
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018435-0,11
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,028141-0,05
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,030043-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,048869-0,26
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,046199-0,26
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,050821-0,26
NN Hay. Em. Altın EYF0,028635-0,25
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,046164-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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