Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096597-0,25Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,093047-0,24MetLife Em. ve Hay.