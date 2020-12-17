Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

17.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:16
Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057679-0,31Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074864-0,25Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057679-0,31
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074864-0,25
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066674-0,12
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,054312-0,08
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,074708-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017902-0,28
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,021038-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,113454-0,80
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,088569-0,40
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,049599-0,35
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,033703-0,29
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,049188-0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,030663-0,52
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,097892-0,45
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,063160-0,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,035858-0,28
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,015664-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029285-0,41
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,043522-0,20
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,061944-0,18
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013816-0,16
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,036196-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:42:52. #1.14#
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