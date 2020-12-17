Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057679-0,31Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074864-0,25Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.