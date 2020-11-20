Son dakika! En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,68 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 1,67 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.