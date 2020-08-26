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Son Dakika | En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,87 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,86 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

Son Dakika | En fazla kaybettiren BES fonları
26.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:54

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,87 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,86 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078052 -1,87
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020700 -1,86
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019984 -1,86
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075810 -1,72
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,075812 -1,72
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,122401 -1,63
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028860 -1,63
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024072 -1,62
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,099017 -1,62
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059381 -1,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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