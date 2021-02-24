Son dakika... En çok vaka görülen iller arasındaki Rize'de 'çay sohbetleri' yasaklandı (2)

Bir son dakika haberine göre VALİ ÇEBER: ORANSAL OLARAK KRİTİK BİR BÖLGEYİZRize Valisi Kemal Çeber, kentte sayısal anlamda koronavirüs vaka artışı olmadığını belirterek iki ay öncesine göre ciddi düşüş olduğunu söyledi.

VALİ ÇEBER: ORANSAL OLARAK KRİTİK BİR BÖLGEYİZ

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte sayısal anlamda koronavirüs vaka artışı olmadığını belirterek iki ay öncesine göre ciddi düşüş olduğunu söyledi. Vali Çeber, "Ancak tüm Türkiye'de bu düşüş yüzde 70-80'lerde iken Karadeniz Bölgesi'nde bu oran yüzde 30, 40'larda. O nedenle biz oransal olarak kritik bir bölgeyiz. Yoksa sayılarımız artmıyor. Bundan sonra kentte çok daha yoğun denetim yapacağız. Özellikle hafta sonları köylere hafta başı yeniden şehre dönmek ve gidilen yerlerde aile akraba toplantıları yapmak temel risk. Filyasyon çalışmaları bunu gösteriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ