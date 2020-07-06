Son Dakika: En çok ceza kesilen kentte bir günde 2 bin 70 kişiye daha ceza yazıldı Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'de pandemi sürecinde en çok cezanın kesildiği Gaziantep'te bir günde 2 bin 70 kişiye ceza yazıldı.

Türkiye'de pandemi sürecinde en çok cezanın kesildiği Gaziantep'te bir günde 2 bin 70 kişiye ceza yazıldı. 05 Temmuz 2020 günü Gaziantep genelinde toplam 2 bin 70 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandı. Denetlenen 201 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - GAZİANTEP Kaynak: İHA