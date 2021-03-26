Son Dakika | EMTİA PİYASALARI-Petrol fiyatları yüzde 4.0'ten çok yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ham petrol fiyatları Süveyş Kanalı'nda Ever Given adlı büyük bir konteyner gemisinin sıkışarak kalması ve giriş çıkışları kapatması ve kanalın açılmasının birkaç hafta sürebileceği endişeleriyle, gösterge Brent ham petrolünün ve Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 4.0'ten çok yükseldi.

Ham petrol fiyatları Süveyş Kanalı'nda Ever Given adlı büyük bir konteyner gemisinin sıkışarak kalması ve giriş çıkışları kapatması ve kanalın açılmasının birkaç hafta sürebileceği endişeleriyle, gösterge Brent ham petrolünün ve Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 4.0'ten çok yükseldi.

Süveyş Kanalı'nda, çapraz bir şekilde karaya oturarak, geçişlerin durmasına ve bu nedenle milyarlarca dolarlık zarara neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor. Uzmanlar, 200 bin tonun üzerinde yükü bulunduğu belirtilen geminin kurtarılıp, kanalın açılma operasyonunun günler ve hatta haftalar sürebileceğini belirtiliyor. Yaklaşık dört futbol sahası uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, kanalın güney ucunda bulunuyor.

Altının ons fiyatı da, dolardaki güçlenmenin etkisiyle hafta başından bu yana tutunduğu 1,730 dolar düzeyinin altına geriledi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 4.20 artışla 64.29 dolar,Batı Teksas yüzde 4.40 artışla 60.96 dolar,altın yüzde 0.11 artışla 1,728.85 dolar,gümüş yüzde 0.61 düşüşle 24.90 dolar,bakır yüzde 1.01 düşüşle 8.799.00 dolar,platin yüzde 1.63 artışla 1,170.28 dolar,paladyum yüzde 0.57 artışla 2,640.18 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 446 liraya, çeyrek altın 736 liraya, Cumhuriyet altını da 2,937 liraya geriledi.ALB Forex'in günlük emtia bülteninde, "ABD Tarım Bakanlıgˆı'nın 25 Mart'ta yayınladıgˆı verilere go¨re, ABD'nin net mısır ihracat satıs¸ları 18 Mart'ta sona eren haftada C¸in'in alımıyla birlikte do¨rt kattan fazla arttı" denildi ve eklendi: "Du¨nyanın en bu¨yu¨k s¸eker u¨retim bo¨lgesi olan Brezilya'nın merkez-gu¨ney bo¨lgesindeki fabrikalar, 2021/22 sezonunda yavas¸ bir bas¸langıc¸ yaptı ve Mart ayının ilk yarısında kamıs¸ kırma, yılın aynı do¨neminde go¨ru¨len hacimlerin yüzde 43 altında gerc¸ekles¸ti."Uluslararası Tahıl Konseyi, ku¨resel tahıl u¨retiminin 2021/22 sezonunda 2.287 milyar ton rekor seviyeye c¸ıkacagˆını tahmin ediyor, ancak daha bu¨yu¨k arzın daha yu¨ksek tu¨ketim tarafından tamamen emilmesini bekliyor."ABD Tarım Bakanlıgˆı (USDA), bas¸ta ku¨c¸u¨k ve dezavantajlı konumdaki c¸iftc¸ilerin pandemiden zarar go¨rmemesi ic¸in 12 milyar dolarlık yeni destek paketi ile daha fazla c¸iftc¸iye ulas¸mayı hedefliyor."USDA verilerine go¨re, ABD ovalarındaki yagˆıs¸lar bu ay kıs¸lık bugˆday mahsul oranlarını iyiles¸tirdi.

"Avrupa Kahve Federasyonu (ECF) verilerine go¨re, o¨nemli Avrupa limanlarında tutulan yes¸il kahve stokları Aralık 2020'de yüzde 1.0 arttı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı