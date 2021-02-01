Son dakika! Emre Belözoğlu'ndan İrfan Can Kahveci transferi değerlendirmesi Açıklaması
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Son dakika! Emre Belözoğlu'ndan İrfan Can Kahveci transferi değerlendirmesi Açıklaması

01.02.2021 00:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:58
Son dakika! Emre Belözoğlu'ndan İrfan Can Kahveci transferi değerlendirmesi Açıklaması

Son dakika haberi: Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili, "İnşallah nice şampiyonluklar, kupalar beraber kazanacağız." dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili, "İnşallah nice şampiyonluklar, kupalar beraber kazanacağız." dedi.

Belözoğlu, İrfan Can Kahveci transferinin açıklanmasının ardından kulüp televizyonunun Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdiği, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve İrfan Can Kahveci'nin de yer aldığı yayında açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin 17 numaralı çubuklu formasını İrfan Can Kahveci'ye takdim ederken yaptığı açıklamada, "Büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyorum İrfan Can Kahveci'ye. İnşallah efsane çubuklumuzu nice seneler terleteceksin. İrfan Can'ın gelişimine bire bir şahit olmuş bir eski takım arkadaşı, bir ağabeyi olarak ona kariyerinde başarılar diliyorum. İnşallah nice şampiyonluklar, kupalar beraber kazanacağız." diye konuştu.

İrfan Can Kahveci, "Emre abi güzel dileklerin için çok teşekkür ederim. İnşallah ben de bu efsane çubuklu formamızın sahada hakkını vermeye çalışacağım." ifadelerini kullanırken, Emre Belözoğlu, "İnşallah abiciğim, Allah utandırmasın hepimizi, hem sizin için hem bizim için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"İrfan Can bundan sonra hem milli takımımız hem de Fenerbahçe'miz için çok güzel maçlar oynayacaktır." diyen Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Oyuncuların gelişiminde çok büyük etkisi olan Başakşehir Kulübüne de teşekkür etmek gerekiyor. Sayın Göksel Gümüşdağ başkana ve Sayın Ali Koç'a da çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiler ve Göksel başkanımızla görüştük. Kendisinin de çok büyük emeği var. İki buçuk senedir de camiamızın ayakta durmasının yegane sebebi Sayın Ali Koç'tur. Her transferde de başrol olduğunu söylemem gerekiyor. Kendisi olmasaydı biz bunların hiçbirini başaramazdık. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. İrfan Can'a tekrar ailemize hoş geldin diyorum. Allah utandırmasın."

Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'nin hem nişanlısının hem de bütün ailesinin Fenerbahçeli olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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