Son Dakika: Emniyetten düğün magandalarına karşı uyarı
Son dakika yaşam haberi: Gaziantep'te, Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde havaya ateş açanlara karşı uyarılarda bulundu.
26.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:35
Gaziantep'te, Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde havaya ateş açanlara karşı uyarılarda bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ( TDP ) ekipleri düğün ve benzeri organizasyonlar sırasında havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların önüne geçmek için vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA