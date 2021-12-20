Son Dakika | Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir-2" operasyonu başlattı (2) - Haberler
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Son Dakika | Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir-2" operasyonu başlattı (2)

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde, ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese yönelik "Zehir-2" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde, ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese yönelik "Zehir-2" operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KOM birimlerince "merdiven altı" olarak tabir edilen koşullarda yasa dışı üretilen ve zehirlenmelere sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında başta "Zehir" ve "Alkol" olmak üzere birçok operasyonun gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Halk sağlığının korunması amacıyla sahte içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve satılan sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla KOM koordinesinde 81 ilde "Zehir- 2" operasyonun başlatıldığı vurgulandı.

Operasyon kapsamında, ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Zehir" ve "Zehir-2" operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100 den fazla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. (2)

Son Dakika | Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik Zehir-2 operasyonu başlattı (2)

Son Dakika | Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik Zehir-2 operasyonu başlattı (2)

Son Dakika | Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik Zehir-2 operasyonu başlattı (2)

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 Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir-2' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir-2" operasyonu başlattı

 Emniyet birimlerince ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese yönelik...

Emniyet birimlerince ülke genelinde yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese yönelik...

AA - Son Dakika Haberleri

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