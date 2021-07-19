Son Dakika | Emniyet ve jandarmadan Türkiye genelinde motosiklet denetimi
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Son Dakika | Emniyet ve jandarmadan Türkiye genelinde motosiklet denetimi

Son Dakika | Emniyet ve jandarmadan Türkiye genelinde motosiklet denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet ve diğer araçların yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün, 7 bin 515 ekip ve 21 bin 177 personelin katılımıyla 4 bin 394 noktada eş zamanlı...

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet ve diğer araçların yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün, 7 bin 515 ekip ve 21 bin 177 personelin katılımıyla 4 bin 394 noktada eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

163 bin 416 araç ve motosikletin kontrol edildiği uygulamada; 121 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ve motosiklet yakalandı, bin 863 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 9 bin 526 araç ve motosiklete idari işlem uygulandı.

Uygulamada, bin 64 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan 191 şahıs yakalandı, 21 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca tabanca, kesici/delici alet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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