Son Dakika | Emniyet müdürünün kızının otomobili çalındı
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Son Dakika | Emniyet müdürünün kızının otomobili çalındı

21.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:31
Son Dakika | Emniyet müdürünün kızının otomobili çalındı

Son dakika haber... Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün doktor kızı Fatma Nezihe Karabörk'ün ziyaret için geldiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çantası ve evin önünde park halindeki otomobili çalındı.

Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün doktor kızı Fatma Nezihe Karabörk'ün ziyaret için geldiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çantası ve evin önünde park halindeki otomobili çalındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kızı Dr. Fatma Nezihe Karabörk, bir akrabasını ziyaret için Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ne geldi. Gece eve giren hırsız, Karabörk'ün çantasını ve çanta içindeki bir miktar parayı çaldı. Evin önünde park halinde duran otomobilin anahtarını da bulan hırsız, otomobili de çalarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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