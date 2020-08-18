Son Dakika | Emniyet Müdürü Kaya'dan trafik kazası geçiren polise ziyaret Son dakika gündem haberine göre Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, trafik kazası geçiren polis memurunu evinde ziyaret etti.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, trafik kazası geçiren polis memurunu evinde ziyaret etti.

Kaya ve eşi Polis Eşleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Meliha Kaya, Adapazarı ilçesinde motosikletle görev yaptığı esnada geçirdiği kaza sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Bülent Denktaş'a ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denktaş ve ailesi, İl Emniyet Müdürü Kaya ve eşine teşekkür etti.

Kaynak: AA