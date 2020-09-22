Son dakika... Emniyet Müdürlüğünden ruhsatsız silah operasyonu Son dakika haberleri... Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 53 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı