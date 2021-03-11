Son dakika: Emniyet kemeri uygulamasıyla düşme vakalarında yaşanan ölümlerin önüne geçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Emniyet kemeri uygulamasıyla düşme vakalarında yaşanan ölümlerin önüne geçildi

11.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:34
Son dakika: Emniyet kemeri uygulamasıyla düşme vakalarında yaşanan ölümlerin önüne geçildi

Son dakika haberi... Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Yüksekten Düşme Olaylarının Önleme (Emniyet Kemeri) Projesi' kapsamında düşme vakalarında yaşanan ölümlerin yüzde 60 önüne geçildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Yüksekten Düşme Olaylarının Önleme (Emniyet Kemeri) Projesi' kapsamında düşme vakalarında yaşanan ölümlerin yüzde 60 önüne geçildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran tarafından düşme vakalarının sıkça yaşandığı Kastamonu'ya yönelik Emniyet Kemeri Projesi başlatıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Yüksekten Düşme Olaylarının Önleme (Emniyet Kemeri) Projesi' kapsamında düşme olaylarında yaşanan ölüm oranlarının yüzde 60 önüne geçilirken, düşme vakaları da yüzde 9 engellenmiş oldu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen yüksekten düşme olaylarının önlenmesi maksadıyla 20 Ağustos 2020 tarihinde 'Yüksekten Düşme Olaylarının Önleme (Emniyet Kemeri) Projesi' başlatılmıştır. Proje kapsamında; ağaçtan düşme olaylarına karşı alınacak tedbirler ve ekipmanlar konusunda vatandaşları bilgilendirici broşürler hazırlanarak dağıtım yapılmış, cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderilmiş, meyve yetiştiriciliği yapan 485 vatandaşa emniyet kemeri ücretsiz olarak dağıtılmış, proje detayları ulusal basın yoluyla geniş kitlelere duyurulmuş, Türkiye'nin çeşitli illerinde haberi izleyen ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından emniyet kemeri talebinde bulunan vatandaşlara emniyet kemeri temini konusunda yardımcı olunmuştur. 2019 yılında 64 adet ağaçtan düşme olayında 5 şahıs, 2020 yılında 58 ağaçtan düşme olayında 2 şahıs hayatını kaybetmiş olup, 2020 yılında proje kapsamında yapılan faaliyetler ve alınan önlemler neticesinde, bir önceki yıla göre olay sayılarında yüzde 9, hayatını kaybeden şahıs sayılarında ise yüzde 60 azalma sağlanmıştır. 2021 yılında da projenin uygulanmasına devam edilecektir" denildi. - KASTAMONU

Son dakika: Emniyet kemeri uygulamasıyla düşme vakalarında yaşanan ölümlerin önüne geçildi
Son dakika: Emniyet kemeri uygulamasıyla düşme vakalarında yaşanan ölümlerin önüne geçildi
Son dakika: Emniyet kemeri uygulamasıyla düşme vakalarında yaşanan ölümlerin önüne geçildi
Son dakika: Emniyet kemeri uygulamasıyla düşme vakalarında yaşanan ölümlerin önüne geçildi
Son dakika: Emniyet kemeri uygulamasıyla düşme vakalarında yaşanan ölümlerin önüne geçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Aleyna Tilki Hakan Yılmaz
Spor Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Emniyet kemeri uygulamasıyla düşme vakalarında yaşanan ölümlerin önüne geçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:37:09. #1.15#
title