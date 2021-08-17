Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı
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Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile, önce elektrik direğine çarptı ardından takla atarak durabildi.

- Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile, önce elektrik direğine çarptı ardından takla atarak durabildi. Kazada sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan otomobilden çıktı.

Kaza Kozan Adana karayolu Mansurlu yol kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 LR 992 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Yandak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi ve yol kenarında bulunan otlar alev aldı. Adana Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri kaza sonrası oluşan küçük çaplı yangını söndürdü. Emniyet kemeri bağlı olduğu için otomobilden yara almadan çıkan sürücü kazanın şokunu bir süre atlatamadı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sürücü Mustafa Yandak çevrede yardımına koşan vatandaşlara emniyet kemerinin bağlı olduğunu, kendisini de bağlı olan emniyet kemerinin kurtardığını ifade etti.

Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı
Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı
Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı
Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı
Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı
Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı
Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı
Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı
Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı
Emniyet kemeri kaza da hayat kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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