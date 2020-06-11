Son Dakika | Emniyet Genel Müdürlüğünden 'özel güvenlik görevlilerine tek tip üniforma' açıklaması
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Son Dakika | Emniyet Genel Müdürlüğünden 'özel güvenlik görevlilerine tek tip üniforma' açıklaması

Son dakika güncel haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü, özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma giymeleri yönünde Bakanlık tarafından yapılan çalışmaların tamamlanarak 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi'nin 15 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Son Dakika | Emniyet Genel Müdürlüğünden 'özel güvenlik görevlilerine tek tip üniforma' açıklaması
11.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:42

Emniyet Genel Müdürlüğü, özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma giymeleri yönünde Bakanlık tarafından yapılan çalışmaların tamamlanarak 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi'nin 15 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yeni üniformaları ile görev yapabilecek olup, isteyenlerin halihazırda kullandıkları üniformaları 15 Eylül 2021 tarihine kadar kullanabilecekleri bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde halihazırda yaklaşık 333 bin özel güvenlik görevlisinin aktif olarak görev yaptığına dikkat çekilerek, bunlardan 116 bin civarında özel güvenlik görevlisinin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4 Nisan 2018 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosuna geçirilerek görev yapmaya başladığı hatırlatıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin; toplum nezdindeki saygınlıklarının, güvenilirliklerinin, aidiyet duygularının, kuruma bağlılıklarının, görünürlüklerinin arttırılması, önleyici güvenlik hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesinin sağlanması, birlikte çalışabilme yetilerinin geliştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla tek tip üniforma giymeleri yönünde Bakanlık tarafından yapılan çalışmaların tamamlanarak 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi'nin 15 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi. Açıklamada, "Kamu Kurum ve Kuruluşları bu tarih itibariyle yeni üniformaları ile görev yapabilecek olup, isteyenler halihazırda kullandıkları üniformaları 15 Eylül 2021 tarihine kadar kullanabilecektir. Çalışma kapsamında; şapka, bere ve üniformada yer alan Özel Güvenlik Yıldızı ile Göğüs Arması başta olmak üzere diğer ibarelerin tamamı yeniden tasarlanarak özel güvenlik görevlilerinin görünürlüklerinin artırılması amaçlanmış olup, üniformalar modern, çağdaş ve günümüz şartlarına uygun tasarlanmıştır. Ayrıca tek tip üniforma uygulaması ile ilgili olarak; Yönerge ve ekleri, Üniformaların Alımına İlişkin Usul ve Esaslar ile Üniforma Kataloğu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımıza ait @EGMozelguvenlik twitter adresi ve www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sayfasında yayımlanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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