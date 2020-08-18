Son Dakika | Emirgan Korusu'ndaki yangın; Şüpheli serbest bırakıldı Gelen son dakika haberlerine göre Sarıyer Emirgan Korusu'nda işaret fişeğinin atılması sonucunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli Vahap Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emirgan Korusu 'nda işaret fişeğinin atılması sonucunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli Vahap Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emirgan Korusu'nda önceki akşam çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alınmıştı. Atılan havai fişeğin neden olduğu belirtilen yangına ilişkin Vahap Ç. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak dün akşam saatlerinde Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Gözaltına alınan Vahap Ç.'nin alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA