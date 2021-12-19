Son dakika: Emine'nin ölümü davasında gazino işletmecisine insan ticareti suçundan 10 yıl hapis

DENİZLİ (DHA) - BURDUR'un Çavdır ilçesinde, ailesiyle yaşayan yüzde 63 engelli Emine Bakan'ın (17), 21 Ekim 2013'te kaçırılıp, gazinolarda çalıştırılması ve ortadan kaybolmasından 12 gün sonra Denizli'de içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu ölümüyle ilgili 5 sanığın tutuksuz olarak yargılandığı davada karar çıktı. Emine Bakan'ın zorla çalıştırıldığı gazinonun sahibi sanık Yaşar Gündüz'e insan ticareti suçundan cezalandırma talebi olmamasına rağmen, 10 yıl hapis ve 24 bin lira para cezası, sanıklardan Erhan Tunç'a kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 11 yıl hapis, Ercan Demirler'e, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verildi. Diğer 2 sanık ise beraat ett

Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşayan yüzde 63 zihinsel engelli Emine Bakan, 21 Ekim 2013'te babasının yanına gideceğini söyleyerek evden çıktı. Emine'den bir daha da haber alınamadı. Polis, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emine Bakan'ın evlenmek vaadiyle Erhan Tunç tarafından kaçırıldığını belirledi. Şakir Bakan (57), kızının Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir birahanede tutulduğunu öğrendi. Bakan, Dazkırı'na gitti ancak kızını bulamadı.

Emine Bakan'ın ailesinin ve Eşit Haklar İzleme Derneği'nin avukatı olarak davayı takip eden Aylin Onursev, dava dosyası mütalaasında insan ticareti suçundan cezalandırma talebi olmamasına rağmen emsal karar alınmasının bundan sonraki yargılamalar açısından çok önemli olduğunu söyledi. Ayrıca davayı Adana, Antalya, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul Barolarının temsilcileri ve Eşit Hakları İzleme Derneği temsilcisi avukatlar da takip etti.