Son dakika! Emine Erdoğan, sevgi evinde çocuklarla bir araya geldi
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Son dakika! Emine Erdoğan, sevgi evinde çocuklarla bir araya geldi

Son dakika! Emine Erdoğan, sevgi evinde çocuklarla bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da bir sevgi evini ziyaret ederek, çocuklarla vakit geçirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da bir sevgi evini ziyaret ederek, çocuklarla vakit geçirdi. 

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da bir sevgi evindeki çocuklarımızla çok güzel vakit geçirdik. Oyun oynadık, kitap okuduk. Bana odalarını gezdirdiler. Okullarını çok özlemişler, ne zaman açılacağını sordular. Cevabını almak üzere Başkan dedelerini aradık. Sevgi evlerimiz, çocuklarımızın masal dinlemeye, oyun oynamaya, saçlarının okşanmasına ve onlara açılan güvenli kollara duydukları hasretin dindiği mekanlar. Çocuklarımız, emanetimiz ve geleceğimiz" ifadelerini kullandı.


Son dakika! Emine Erdoğan, sevgi evinde çocuklarla bir araya geldi
Son dakika! Emine Erdoğan, sevgi evinde çocuklarla bir araya geldi
Son dakika! Emine Erdoğan, sevgi evinde çocuklarla bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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