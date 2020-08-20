Son dakika! Emine Erdoğan, Patara Antik Kenti'ni ziyaret etti
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Son dakika! Emine Erdoğan, Patara Antik Kenti'ni ziyaret etti

Son dakika habere göre Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında Patara'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2020 Patara Yılı dolayısıyla Patara Antik Kenti ziyaretine eşlik etti.

Son dakika! Emine Erdoğan, Patara Antik Kenti'ni ziyaret etti
20.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:14

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında Patara'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2020 Patara Yılı dolayısıyla Patara Antik Kenti ziyaretine eşlik etti.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'tan kazı ve restorasyon çalışmalarına dair bilgi alan Emine Erdoğan, dünyanın ilk meclis binası olma özelliğine sahip tarihi yapıyı inceledi. Emine Erdoğan bir zamanlar Akdeniz'in dünyaya açılan kapısı olan ve dünyanın en eski meclis binasının bulunduğu Patara Antik Kentini de ziyaret etmenin mümkün olduğunu söyleyerek arkeologların özverili çalışmaları ile binlerce yıllık mirasa sahip çıkıldığını görmenin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Rektör Özlenen Özkan ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ile bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, "Tarihsel zenginliklerimiz için büyük bir gayret ile çalışan bakanlıklarımızı, bilim insanlarımızı ve gönüllülerimizi kutluyorum." dedi.

Rektör Özkan da, "Patara Antik Kenti'nin bugünkü haline gelmesini Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve ekibinin 32 yıldır verdiği yoğun emeklere borçluyuz. Bu bakımdan hem Prof. Dr. Havva İşkan Işık'a kendini adamışlığı ve paha biçilmez gayretleri için şükranlarımı ifade ediyor, hem de üniversitemiz adına gurur duyuyorum." dedi.

Emine Erdoğan'a, Patara ziyareti sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve protokol üyeleri eşlik etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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