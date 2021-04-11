Son Dakika | Emine Erdoğan'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı Açıklaması
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Son Dakika | Emine Erdoğan'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Son Dakika | Emine Erdoğan'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." dedi.

Erdoğan, yarışmanın yapıldığı oylama linki de paylaşarak, Van Gölü için destek çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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