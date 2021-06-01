Son dakika... Emine Erdoğan: Bu eylem planıyla Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak (2)
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Son dakika... Emine Erdoğan: Bu eylem planıyla Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak (2)

Son dakika... Emine Erdoğan: Bu eylem planıyla Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak (2)
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre VAN GÖLÜ'NÜ KURTARACAK ARITMA TESİSİNE ZİYARET Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın ikinci büyük sodalı ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

VAN GÖLÜ'NÜ KURTARACAK ARITMA TESİSİNE ZİYARET 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın ikinci büyük sodalı ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı. Slayt gösterisinin ardından Emine Erdoğan, tekne turu yapmak için Van Gölü'nün İskele Sahili'ne geçti.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin Tuşba ilçesinde yaptırdığı arıtma tesisi; doğal güzelliği, eşsiz koyları ve mavi bayraklı plajları ile görenlerin hayran kaldığı Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak. Yıllardır göle dökülen atık suların arıtılmasını sağlayacak tesis, 180 milyon lira bütçeli. 3 yıl önce yapımına başlanan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' ile Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorunu giderilecek. Behçet DALMAZ/VAN,

Son dakika... Emine Erdoğan: Bu eylem planıyla Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak (2)
Son dakika... Emine Erdoğan: Bu eylem planıyla Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak (2)
Son dakika... Emine Erdoğan: Bu eylem planıyla Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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Son dakika... Emine Erdoğan: Bu eylem planıyla Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak (2) - Haberler
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