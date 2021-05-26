Son dakika! Emekliliğe gün sayarken hayatını kaybetti
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Son dakika! Emekliliğe gün sayarken hayatını kaybetti

Son dakika! Emekliliğe gün sayarken hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da 2 hafta sonra emekli olmaya hazırlanan 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Malatya'da 2 hafta sonra emekli olmaya hazırlanan 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan B.B.'nin (54) dairesinden uzun süre su sesi gelmesi üzerine komşuları durumu yakınlarına bildirdi. B.B.'nin ikametine gelen yakınları, eve girdiklerine B.B.'yi kapının ardında yerde yatarken buldu. B.B.'den nabız alamayan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İkamete gelen ekipler B.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. B.B.'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, evde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli bir duruma rastlamadı. Özel sektörde görev yaptığı öğrenilen ve 2 hafta sonra emekli olmaya hazırlanan kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MALATYA

Son dakika! Emekliliğe gün sayarken hayatını kaybetti
Son dakika! Emekliliğe gün sayarken hayatını kaybetti
Son dakika! Emekliliğe gün sayarken hayatını kaybetti
Son dakika! Emekliliğe gün sayarken hayatını kaybetti
Son dakika! Emekliliğe gün sayarken hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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