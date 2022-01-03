Son dakika! Emekli memur zammı ne kadar? Memur dönem zammı nedir, ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? Başkan Erdoğan açıkladı

Memur zammı ne kadar? Memur dönem zammı nedir, ne kadar oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli memur zammını açıkladı. Erdoğan, "Memurların dönem zammını yüzde 7,5'a çıkardık. Toplam yüzde 30,5 zam yapılacak." dedi.

Buna göre emekli maaşı en düşük 2.500 TL olacak.

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