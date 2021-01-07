Son Dakika! Emekli maaşı zammı belli oldu! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 emekli zammı ne kadar oldu?

Emekliler, maaşı zammı belli oldu mu sorusunun cevabını uzun zamandır araştırıyordu. 2021 yılı asgari ücretin açıklanmasının ardından çok sayıda emekli vatandaş 2021 emekli maaşı ne kadar oldu merak ediyordu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşı 2021 konusu netlik kazandı. Peki, 2021 emekli maaşı ne kadar oldu?

2021 yılına girdikten sonra asgari ücretin yanı sıra emekli vatandaşlar da, emekli maaşı ne kadar olacak 2021 konusunu merak etmeye ve araştırmaya başlamıştı. 2021 asgari ücretin açıklanmasının ardından 2021 ocak emekli zam oranı da merak ediliyordu. TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileriyle beraber emekli maaş zamları da belli oldu. 2021 emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 emekli zammı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2021 emekli zammı ve zamlı emekli maaşı, enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netlik kazandı. Emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacağı biliniyordu. Aralık ayı enflasyonu açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı maaşlarızam oranları merak ediliyordu. Milyonlarca emekli vatandaş2021 emekli maaşı zam oranını araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Aralık enflasyon verileri ile birlikte emekli maaşı zammı oranı sonunda belli oldu. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar 2021?

Açıklamaya göre, memur maaşlarına ve emekli memur maaşlarına %7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da%8.36 oranında zam yapılmasına karar verildi. , Aralık 2020'de enflasyon %1,25 artarken, yıllık bazda %14,60 artış oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya nazaran %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre de %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %14,60 ve 12 ayın ortalamalarına göre %12,28 artış gerçekleşti. Ocak ayı emekli maaşı zammı açıklanan bu oranlar doğrultusunda hesaplanacak.