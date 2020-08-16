Son Dakika: Emekli işçi parkta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
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Son Dakika: Emekli işçi parkta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, emekli işçi, bulduğu cüzdanı polis merkezine götürerek sahibine teslim etti.

16.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:02

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, emekli işçi, bulduğu cüzdanı polis merkezine götürerek sahibine teslim etti.

Şeyhsinan Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı'nda dolaşan emekli işçi Ömer Şen, yerde cüzdan buldu.

Cüzdanın içinde bir miktar para olduğunu fark eden Şen, cüzdanın içerisindeki kimlikten sahibinin emekli polis memuru Dursunbey Çebi olduğunu öğrendi.

Şen, bulduğu cüzdanı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürerek buradaki görevlilere teslim etti.

Kısa süre sonra haber verilmesi üzerine polis merkezine gelerek cüzdanını alan Çebi, cüzdanını getiren Şen'e teşekkür etti.

Dün akşam, Uğur Mumcu Parkı'nda serinlemek için banka oturduğunu ve daha sonra cüzdanının cebinde olmadığını fark ettiğini anlatan Çebi, "Tabi, bu durum beni çok üzdü. İçinde 4 bin lira nakit para, yüklü miktarlarda çek, tabanca ruhsatlarım ve bütün resmi kimlik bilgilerim vardı. Sabah karakoldan polis arkadaşlar arayınca çok mutlu oldum. Bu davranışın herkese örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Şen ise kendisinin doğru olan davranışı yaptığını, herkesin de bu şekilde yapması gerektiğini vurguladı.

Çebi, cüzdanını bularak polis merkezine teslim eden Şen'e bir miktar para hediye etti.

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Son Dakika: Emekli işçi parkta bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Kaynak: AA

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