Emekli hakimin 'dolandırılma' davasında tanık dinlendi

EMEKLİ Danıştay hakimi S.Y.'yi dini inanç ve duygularını istismar ederek 550 bin lira dolandırdığı ve avukat olan iki kızına da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Uğur A.'nın 66 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - EMEKLİ Danıştay hakimi S.Y.'yi dini inanç ve duygularını istismar ederek 550 bin lira dolandırdığı ve avukat olan iki kızına da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Uğur A.'nın 66 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık ile müşteki S.Y. arasındaki para transferlerinin detaylı tespiti için dosyayı tekrar bilirkişiye gönderdi. Tanık olarak dinlenen esnaf Hakkı İnanç, "Burada bir dolandırılma olayı olmadı. Bir hakim nasıl dolandırılır" dedi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Uğur A. katıldı. Duruşmada müştekiler S.Y., D.Y. ve taraf avukatları da hazır bulundu.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği iddianamede şüphelinin kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıttığı, kadın hastalıklarına iyi gelen bir macunun formülünü bildiğinden bahsederek işlerini büyütmek adına emekli danıştay hakimi müşteki S.Y.'nin kendisi için yatırımcı olmasını istediği belirtildi. İddianamede şüpheli Uğur A.'nın müşteki S.Y.'yi Alevilik inancının kutsal simgeleri üzerinden sürekli etki altına aldığını ve kendisini 'Seyyid' olarak tanıttığı da anlatıldı. Dolandırıcılık suçunda olduğu gibi yine dini duyguları kullanarak eski hakimin avukat olan 2 kızı S.Y. ve D.Y.'ye cinsel istismarda bulunulduğu da belirtildi. Savcı, düzenlediği iddianamede şüphelinin müşteki S.Y.'ye karşı bir kez D.Y.'ye karşı zincirleme olarak 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' ve tüm müştekilere karşı zincirleme olarak 'Dini inanç ve duygularının istismarı' suçlarından 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapsini istiyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri