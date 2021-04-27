Son dakika! Emekli bayram ikramiyesi açıklandı? Emekli bayram ikramiyesi kaç tl? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Son dakika! Emekli bayram ikramiyesi açıklandı? Emekli bayram ikramiyesi kaç tl? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika! Emekli bayram ikramiyesi açıklandı? Emekli bayram ikramiyesi kaç tl? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Emeklilerin merakla beklediği emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmesi olarak açıklandı. Vatandaşlar emekli bayram ikramiyesi hakkında detayları merak ederken emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve emekli bayram ikramiyesi açıklandı mı şeklinde araştırmalar yapıldı.

Son dönemde en çok merak edilen ve açıklanması beklenen emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmesi ile açıklandı. Peki, emekli bayram ikramiye ne kadar oldu. Emekli bayram ikramiyesi kaç tl? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Son dakika emekli bayram ikramiyesi açıklandı?

SON DAKİKA! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI?

Emekli bayram ikramiyesi 1100 TL olacağı açıklandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyesini bayrama yetiştireceğiz dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve Kurumumuzdan ilgili mevzuat

kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük

aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit

yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil

vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.000'erTL'dir. Bayram ikramiyesi

başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramlarından önce Kurumca belirlenecek tarihlerde ödenir.

BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ

ÖDEMESİNDE HANGİ DOSYA ESAS ALINIR?

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya

üzerinden ödeme yapılır.

Örnek 1; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye

imkan veren dosya üzerinden 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Örnek 2; emekli aylığı ile birlikte %45 meslekte kazanma gücü kaybı oranı üzerinden sürekli iş göremezlik geliri

alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren emekli aylığı dosyası üzerinden 1.000 TL tutarında bayram

ikramiyesi ödenir. Emekli veya hak sahibinin vefatı durumunda hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesi

varislerine ödenir.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi

hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı

ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak

ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALMAKTA OLANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE
KADARDIR?

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri al makta olanlara, gelir bağlanmasına esas

olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenir.

Örneğin; meslekte kazanma gucu kayıp oranı %25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara,

1.000 TL'nin %25'i oranında yani 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Bayram İkramiyelerinden herhangi

bir kesinti yapılamaz.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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